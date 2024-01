PlayStation | in arrivo un nuovo State of Play per la fine di Gennaio?

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Numerosi rumor e leak indicano la possibilità, molto concreta, di unoofnei prossimi giorni entro ladi. Scopriamo insieme i dettagli Le anticipazioni sul prossimoofstanno rapidamente accendendo l’entusiasmo tra i giocatori di tutto il mondo. Dopo le recenti indiscrezioni di Jeff Grubb di Giant Bomb, l’insider NateTheHate2 ha aggiunto combustibile al fuoco suggerendo che l’evento potrebbe tenersi il 31o l’1 febbraio. Le voci sul contenuto di questo presunto evento si sono intensificate ulteriormente quando il cofondatore di Xbox Era, Nick Baker, ha fatto riferimento a potenziali apparizioni di giochi altamente attesi come Rise of the Ronin, Death Stranding 2, Silent Hill 2 e Judas. Baker ha anche lasciato intendere che ...

Manca davvero poco all'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024, l'annuncio è previsto per questa settimana, salvo ovviamente cambiamenti e/o imprevisti dell'ultimo minuto ...Nel corso del weekend, il team di Hogwarts Legacy ha celebrato l'imminente anniversario del gioco annunciando che "i contenuti esclusivi per PlayStation arriveranno anche sulle altre piattaforme, ...Occhi puntati sui canali social di Sony PlayStation, perché entro qualche giorno al massimo dovrebbe essere annunciato un nuovo evento State of Play. A riferirlo sono diverse fonti attendibili tra cui ...