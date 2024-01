Pistocchi | «Sommer-Nzola | sembra prenda la palla! Muro Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nel commentare la partita tra Fiorentina e, Mauriziosu Twitter si sofferma anche sul rigore fischiato per il contatto tra. Sottolineando tutti i dubbi del caso. RESISTENZA – Grande resistenza da parte dell’che con sofferenza porta a casa tre punti importantissimi a Firenze. Nonostante un rigore dubbio, come sottolinea Maurizio: “L’con il solito Lautaro Martinez passa a Firenze in una partita equilibrata e con tante occasioni. Rischia Bastoni con una trattenuta reciproca con Ranieri che andava rivista al VAR. Nella ripresa ilnerazzurro resiste anche quando il VAR richiama Aureliano dopo il contatto tra, che il direttore di gara giudica falloso ...