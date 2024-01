Pietrangeli | «Macché rosicone | sarei il più stupido del mondo se fossi geloso di Sinner»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Ogni volta che mi viene chiesto un commento, qualunque cosa dica, succede sempre che a qualcuno risulti come uninvidioso. E io ci resto male”. Per cui Nicolavuole chiedere la storia del “sono io il più grande tennista italiano di sempre”, che ormai è diventato un meme che lo perseguita.ha vinto il suo primo Slam, chiudiamo sto capitolo, dice intervistato da Repubblica. “Adesso è un campione con la C maiuscola. Prima lo era con la c minuscola. Ma vede? Non si può dire nulla. Eppure è oggettivo, basta farsi un giro per i tornei e vedere cosa pensano i tennisti. Chiedete ai soci del Canottieri Roma, quando all’inizio dello Slam sostenevo che Jannik poteva farcela. Abbiamo scommesso anche delle bibite…”. “è una ragazzo di ventidue anni, e io ne ho novanta....