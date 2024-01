Piazzola sul Brenta | incidente nella nebbia | carambola con tre auto | morto un 40enne | un ferito

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente avvenuto stamani, intorno alle ore 6.30 lungo la strada provinciale a Piazzola sul Brenta (Padova) in cui sono state coinvolte tre ...Il furgone sul quale viaggiavano, risultato poi rubato, è finito fuori strada. Incidente a Sant’Elpidio a Mare oggi 29 gennaio 2024: morto un 17enne Stando a quanto riportato dall’Ansa, i tre uomini ...Un incidente mortale si è verificato oggi 29 gennaio 2024 in Provincia di Padova. Il fatto è avvenuto nel comune di Piazzola sul Brenta, lungo la strada provinciale Contarina di Presina, e avrebbe ...