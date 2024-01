Piazza Tienanmen | la Cina vieta la veglia a Hong Kong Un libro ricorda il massacro dei giovani

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ine in Italia si celebrano i 700 anni dalla morte di Marco Polo e il ventesimo anniversario del partenariato strategico globale-Italia. Fu in realtà l’allora Ministro degli Esteri Pietro Nenni il primo ad incontrare a Pechino Mao Tse-tung che portò nel 1970 ad aprire le rispettive Ambasciate a Pechino e Roma, nonostante le riserve del presidente degli Usa Richard Nixon. A giugno 2024 ricorrono anche 35 anni daldeidi, una ricorrenza cancellata nella memoria e nella storia dei cinesi, i cui vertici di governo hanno impedito, per la prima volta, lo svolgimento dellain ricordo delle vittime. Il giornalista Sergio Menicucci, 20 anni in Rai ed ex responsabile ...