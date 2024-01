Piazza Colosseo – Dal 30 gennaio lavori su binari | Chiusure e bus deviati

(Di lunedì 29 gennaio 2024) A Roma, persuiindel, dalle ore 8 di martedì a cessate esigenze verranno in parte chiuse la corsia laterale destra e quella riservata al Tpl, in entrambi i sensi di marcia dalla stessadel. Deviate le linee di bus. (Red/Dire)

Sapevate che a Roma c’è un sampietrino a forma di cuore dal grande fascino e che viene fotografato da tutti i romanticoni che fanno un giro nella capitale apposta per inquadrarlo LEGGI ANCHE: — Sa ...passando per piazza di Spagna e la Fontana di Trevi. Anche ai Fori Imperiali, ai semafori poco prima del Colosseo, il commercio illegale è sempre pronto a fare affari: per lo più false griffe, ma non ...Paolo Crepet al Teatro Colosseo con "Prendetevi la luna" il 26 marzo ...la ragione per cui continuo a peregrinare nelle piazze e nei teatri. Cerco libertà, passione, coraggio. Il resto è noia".