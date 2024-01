Piano Mattei | Meloni al vertice africano | «A disposizione 5 | 5 miliardi di euro» – Video

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il, preludio della realizzazione delper l’Africa, si apre a Roma con l’intervento del presidente del consiglio, Giorgia, che spiega quanto il continenteavrà un posto d’onore nella presidenza italiana del G7 di quest’anno. L’Italia, ha detto poi la premier, si prende «l’impegno a dimostrare che siamo consapevoli di quanto il destino dei nostri continenti sia interconnesso, e che è possibile immaginare e scrivere una pagina nuova nelle nostre relazioni, una cooperazione da pari a pari, lontana da ogni tentazione predatoria e approccio caritatevole». «L’Italia, l’pa, l’Ue e il mondo intero non possono ragionare di futuro senza tenere in considerazione l’Africa: il nostro futuro dipende inevitabilmente dal futuro del ...

12.18 "Sono molto grata all' Italia per aver messo la cooperazione con l'Africa al centro della sua politica estera e della presidenza del G7".Così ... (servizitelevideo.rai)

«L'immigrazione illegale di massa non sarà mai fermata, i trafficanti illegali di vite umane non saranno mai sconfitti se non si affrontano a monte ... (iltempo)

Roma, 29 gen. (askanews) - "Il piano Mattei può contare su una dotazione iniziale di oltre 5,5 miliardi di euro: 3 miliardi sono destinati dal fondo italiano per il clima e il resto dal fondo ...«L’immigrazione illegale di massa non sarà mai fermata, i trafficanti illegali di vite umane non saranno mai sconfitti se non si ...Il vertice, sostiene il governo, dà il via al Piano Mattei, che, ha ricordato Meloni, “può contare su 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie”, di questi “circa 3 miliardi ...