Piano Mattei | Kelany FdI a Notizie com | “Sfruttare risorse dell’Africa? Una delle accuse peggiori della sinistra”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “L’accusa di volerle? È unae più inconsistentinei nostri confronti”. Sono le parole di Sara, responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia, in risposta alle dichiarazioni di alcuni di Pd e Movimento 5 Stelle in merito alper l’Africa, che è stato discusso oggi a Roma, in presenzaistituzioni europee ed africane. “Che bisogno avremmo avuto di impegnarci così tanto nel dialogo inter-istituzionale se l’obiettivo fosse stato quello becero dileafricane? È del tutto evidente che il fine è costruire insieme un progetto di cooperazione duraturo e disegnato sulle ...