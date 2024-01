Piano Mattei | cos’è il progetto per l’Africa presentato da Meloni e quali sono gli obiettivi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gennaio 2024 - La premier Giorgiahailper l'Africa, "può contare su 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie: circa 3 miliardi dal fondo italiano per il clima e 2,5 miliardi e mezzo dal fondo per la Cooperazione allo sviluppo", ha affermato la presidente del Consiglio aprendo i lavori del vertice Italia-Africa in Aula al Senato. Ma in cosa consiste il? Innanzitutto è unispirato a Enrico, il fondatore dell'Eni, che già negli anni '50, cercò un rapporto di cooperazione con i Paesi africani, aiutandoli a sviluppare le loro risorse naturali. L'obiettivo del governo è arrivare a un approccio 'globale' e 'non-predatorio' nei confronti dell'Africa, in modo da ...