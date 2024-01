Piano Casa | Anama Confesercenti | “Risolvere emergenza abitativa”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 29 gennaio 2024)soddisfatta dell’incontro con il ministro Salvini in merito al“Il ministro Salvini ha convocato associazioni, enti, comuni, banche e fondi per discutere dele affrontare il tema dell’, questioni sulle quali si vuole intervenire con tavoli di lavoro specifici. Siamo soddisfatti e apprezziamo l’impegno del Ministro perché forse per la prima volta ci si confronta con la realtà del mercato a tutti i livelli: istituzioni pubbliche, privati, grandi fondazioni. E anche noi associazioni di settore che abbiamo il contatto diretto con la base, con i clienti, con le persone che ogni giorno cercano unaper acquisto o per locazione”. Così Renato Maffey, presidente di ...