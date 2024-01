Peter Bosz ha creato un PSV quasi perfetto

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nell’estate del 1986 Ronald Koeman e Gerard Vanenburg si trasferirono dall’Ajax al PSV Eindhoven irritati da un’offerta di rinnovo ritenuta “ridicolmente bassa” e saturi dei ritmi di allenamento imposti dall’allora tecnico Johan Cruijff. In seguito Koeman riconoscerà come qualsiasi giocatore che ambisca al top dovrebbe incontrare almeno per una stagione un tecnico capace di «incenerirti la schiena con gli occhi e metterti pressione anche quando non guarda nella tua direzione», ma allora il suo trasferimento, come si dice, spostò gli equilibri. Sia Koeman che Vanenburg, infatti, saranno entrambi pilastri del PSV campione d’Europa 1987/88. Otto anni dopo quel momento un fax proveniente da Belo Horizonte gelò l’Ajax: Ronaldo Luiz Nazario de Lima, il giocatore che stavano trattando a un prezzo ormai vicinissimo nel mettere d’accordo richiesta e offerta, era stato ceduto al PSV, più ...