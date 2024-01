Permessi | 3 giorni retribuiti anche per i precari Sono attribuiti e non concessi | come si presenta la domanda | l’autocertificazione GUIDA

(Di lunedì 29 gennaio 2024), la firma definitiva del CCNL Istruzione e Ricerca ha reso immediatamente fruibili i 3per motivi personali o familiari,per il personale docente o ATA con contratto al 31 agosto o 30 giugno. Una novità assoluta, che non modifica però tutte le altre indicazioni valide finora per il personale a tempo indeterminato. L'articolo, 3per ie nonsila

Una volta consegnata tutta la documentazione, il Comune o lo Sportello Unico dell’Edilizia identificheranno entro dieci giorni il responsabile che dovrà occuparsi di verificare la conformità del ...Scoprire un'offerta vantaggiosa per sottoscrivere o anche semplicemente testare una delle migliori VPN non è sempre facile. Tuttavia, oggi si presenta un'opportunità imperdibile con NordVPN: potrete ...A che punto è la sua attuazione «Lo schema di decreto legislativo ha ottenuto proprio in questi giorni il via libera della Conferenza unificata ed ora passerà all’esame del Consiglio di Stato e poi ...