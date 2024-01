Perez-Napoli | affare bloccato | decisione di Mazzarri | il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’arrivo adi Nehuenè stato: laè di Waltered è stato svelato il. Ilè alla disperata ricerca di un nuovo difensore. Dopo la cessione di Kim in estate, gli azzurri non sono riusciti ancora a trovare il profilo adatto per sostituirlo. Il, infatti, ha avuto un drastico calo di rendimento dal punto di vista difensivo e la svolta è arrivata solo con il passaggio dal 4-3-3 al 3-4-3. Un modulo molto più difensivo, quindi, è quello che sta adottando il, ma questo crea scompensi in fase offensiva. Il, infatti, contro la Lazio non ha mai fatto un tiro in porta in tutta la partita e questo ha mandato in allarme i tifosi. Il, ...