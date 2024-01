Percorsi abilitanti docenti | verso il decreto che darà il via ai corsi Le ultime notizie VIDEO

Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023: sempre in dirittura d'arrivo, ma le pagine delle Università sono ferme al messaggio "siamo in ... (orizzontescuola)

Concorso scuola e Percorsi abilitanti . Sono i due argomenti più caldi del momento per gli insegnanti. Quando si svolgerà la prova scritta ... (orizzontescuola)

Concorso scuola e Percorsi abilitanti . Sono i due argomenti più caldi del momento per gli insegnanti. Quando si svolgerà la prova scritta ... (orizzontescuola)

"I docenti di Ruolo “ ingabbiati ”, in attesa da tempo immemore dell'attivazione dei corsi abilitanti da 30 cfu (rif. art. 20 PaBis che modifica ... (orizzontescuola)

Concorso scuola e Percorsi abilitanti . Sono i due argomenti più caldi del momento per gli insegnanti. Quando si svolgerà la prova scritta ... (orizzontescuola)

Percorsi abilitanti docenti - in arrivo il decreto che darà il via ai corsi. Le ultime novità

Per l'avvio dei Percorsi abilitanti docenti dovrebbe mancare poco: a breve arriverà il decreto MUR che darà il via libera definitivo ai corsi per ... (orizzontescuola)