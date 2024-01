Perché Sergio Mattarella è il presidente di tutti i carabinieri

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ho fatto un anno di servizio militare nell'esercito. In tutte le caserme e ingli uffici c'era, come oggi, la fotografia deldella Repubblica. Di lui era obbligatorio conoscere il nome, oltre a quello del proprio comandante. Nessuno poteva permettersi di dire pubblicamente: ''Non...