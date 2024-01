Perché l’attacco iraniano alla Tower 22 è un test politico per Biden

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Colpiamo l’Iran adesso. Colpiamo forte”, dice su X Lindsey Graham, senatore conservatore dal South Carolina ex consigliere informale di Donald Trump per gli affari internazionali. “Joee i funzionari dell’amministrazione hanno preso una decisione il primo giorno non solo per placare il regime, ma anche per consentire agli ayatollah di attaccare gli americani e gli interessi americani in tutto il Medio Oriente. Hanno arricchito il regime sospendendo l’applicazione delle sanzioni sull’energia e si sono voltati dall’altra parte mentre l’Iran costruiva un arsenale nucleare virtuale”, rilancia il collega texano Ted Cruz. Quella di Cruz è una ricostruzione non del tutto corretta riguardo alle sanzioni (che l’amministrazioneha tenuto fisse, eccome, contro Teheran), ma serve a spingere l’uso della vicenda ...