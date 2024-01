Perché il freddo record può essere una conseguenza del cambiamento climatico e non una prova che non esista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 gennaio 2024) «Fa, quindi ilnon esiste». Questa, in sostanza, la tesi di coloro che su gruppi dedicati si prodigano in presunte dimostrazione del complotto del riscaldamento globale, arrivando persino a sostenere che il 2023 sia stato «l’anno piùdegli ultimi decenni» e che il 2024 sia destinato quantomeno ad eguagliare il. In realtà, ilpuòunadel. Vediamo. Per chi ha fretta: Numerosi utenti sui social usano le temperature talvolta rigide di questo inverno comeche ilnon. Sia in ...