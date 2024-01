Perché i cani domestici hanno gli occhi scuri? “Colpa” degli uomini

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La maggior parte deisi distingue per il colore, prettamente,. Secondo uno studio giapponese, tale fenomeno sarebbe da attribuire alla presenzanella vita dei quattro zampe. Anche se non si tratta di un fenomeno totalmente generalizzato, a parte qualche eccezione (come ad esempio la maggior parteHusky), isi distinguono per il colore. Che sia marrone chiaro, scuro o totalmente nero, infatti, l’o dei quattro zampe è quasi sempre scuro. Come spiega uno studio della Teikyo University of Science di Yamanashi in Giappone, pubblicato su Royal Society Open Science, la spiegazione a questo ...