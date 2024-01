Perché è vero che l’Italia in Africa può stupire Il punto di Varvelli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Se èche “l’è un continente che può e deve sempre”, come ha detto nel suo discorso Giorgia Meloni, aprendo la Conferenza Italia-di oggi al Senato, è altrettantoche “urge passare dalle parole ai fatti”, come ha detto Moussa Faki, presidente della Commissione dell’Unionena. Ed è tutto qui il senso del grande vertice, cheha voluto come primo incontro internazionale dell’anno di presidenza del G7, affidando ai rapporti con il continente “fiducia” su obiettivi comuni. È “fiducia” uno dei termini e dei concetti più ricorrenti in effetti — con Politico per esempio che titolava stamane sull’Europa che “trattiene il respiro” guardando a Palazzo Madama. “L’ripone molta speranza nella presidenza italiana ...