Perché Beniamino Zuncheddu è stato accusato della strage di Sinnai?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 29 gennaio 2024), il pastore sardo assolto dopo 33 anni di carcere, èdinel 1991 a causa di tre presunte false testimonianze. Una di queste dovrebbe essere quella del poliziotto che, all’epoca dei fatti, si era fatto carico delle indagini. Questo, infatti, avrebbe mostrato agli altri testimoni una foto disollecitandone il riconoscimento.di, i carabinieri e i corpi degli uomini uccisi foto: L’Unione SardaUn gesto che ancora oggi sembra non avere alcun senso e movente, se non quello di nascondere la verità dei fatti o trovare a tutti i costi un capro espiatorio. Qualunque siano le motivazione, però, oggi hanno ben poco senso, soprattutto per il diretto ...