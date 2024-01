Per Rey Fenix si prevede ancora un lungo stop

Leggi tutta la notizia su aewuniverse

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Rey Fénix è una delle principali talenti del roster della AEW. Il messicano ha dimostrato di essere uno dei lottatori più completi dell’impresa di Tony Khan. Il suo eccellente lavoro lo ha portato a diventare campione Internazionale a settembre 2023 perso due mesi dopo contro Orange Cassidy. Durante il periodo di assenza, Rey Fénix ha approfittato per recuperare da alcune lesioni accumulate negli ultimi anni. Tuttavia, non ècompletamente recuperato, e Dave Meltzer ha indicato che ci vorràdel tempo prima che possa tornare a competere in AEW. “Anche se Rey Fénix è apparso in TV con Penta la scorsa settimana, è piuttosto malconcio e non siche torni tanto presto”. In questo modo, Meltzer ha affermato che, sebbene Fénix possa continuare a comparire sporadicamente nella programmazione settimanale della ...