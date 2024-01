Per ora la società conferma il tecnico Contestazione dentro e fuori La situazione precipita dopo 45’

IL MERCATO del coach ing in Italia continua a crescere. Non solo le aziende, ma anche le singole persone cercano il supporto di un Life coach per ... (quotidiano)

San Bartolomeo al Mare – A volte ritornano. A volte però non dove te li saresti aspettati. Giacomo Chiappori, 71 anni da compiere nel prossimo mese di ottobre, fino a 3 anni fa sindaco di Diano Marina ...L’attuale commissario sta per terminare il suo incarico ma in tanti speravano in una sua riconferma da parte del ministero della Cultura. In scadenza anche il contratto del direttore musicale Daniele ...L'Atalanta Under 23 affronta il Renate stasera, cercando di allungare la striscia positiva di risultati. La difesa è il punto di forza della squadra, ma gli attaccanti devono segnare di più. La giovan ...