Pensioni | i giovani rischiano di avere assegni di importo inferiore alla metà dello stipendio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il binomiosi mostra sempre più problematico, specialmenteluce delle recenti evoluzioni del sistema previdenziale italiano . Il podcast "Soldi" di Affari&Finanza, come riferisce Repubblica, ha recentemente focalizzato l'attenzione su questa tematica. Analisi previdenziale di Moneyfarm e Smileconomy In un'analisi di Moneyfarm, realizzata in collaborazione con Smileconomy...

Sei giovani denunciati per detenzione di droga ...In base ad un errore nel calcolo della pensione, l'Inps ha chiesto indietro ad un ex vigile del fuoco di Trapani la somma di tremila e 500 euro ...Il binomio pensioni-giovani si mostra sempre più problematico, specialmente alla luce delle recenti evoluzioni del sistema previdenziale italiano . Il podcast ...Da quest’anno, per i giovani precari e i lavoratori, a pochi anni dall’uscita dal lavoro, andare in pensione costerà di più. Uno strumento prezioso per l’anticipo previdenziale come il riscatto della ...