Pensioni | con la nuova Irpef nuovi importi da aprile | aumenti anche di 30 euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il cedolino di febbraio mostra l’impatto dellache entrerà in vigore da. Alla fine dell’anno, è stato eseguito un ricalcolo retrospettivo delle imposte statali relative al 2023 (e addizionali regionali e comunali a saldo). Questo ricalcolo si basa sull’ammontare complessivo delle sole prestazionistiche erogate dall’Inps. Se nel corso del 2023 sono state applicate mensilmente ritenute erariali inferiori a quanto dovuto annualmente sulla pensione, l’Inps è tenuto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2024. In questo processo, il debito può essere trattenuto fino alla completa copertura dell’importo del rateostico in pagamento.adA ...