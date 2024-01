Pendolare picchiato e derubato nel sud pontino | i carabinieri arrestano un 44enne Altri due denunciati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pubblicato il 29 Gennaio, 2024 Nella serata del 26 gennaio, presso lo scalo ferroviario di Scauri, si è consumata una violenta rapina. La vittima, arrivata da Roma, è stata aggredita e derubata di anelli in oro, carte di credito eeffetti personali. Aggressione e Sottrazione La vittima è stata violentemente attaccata dai malviventi, tra cui un cittadino rumeno classe 79 già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona. I rapinatori hanno sottratto con forza gli oggetti personali, creando una situazione di panico per chi si trovava nella stazione. Intervento Rapido deiLa vittima ha prontamente contattato il 112, attirando l’attenzione deilocali. Grazie all’efficacia dell’intervento, i malviventi sono stati rintracciati in fuga a breve distanza dalla scena del crimine. Il ...