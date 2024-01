Pellizzari si fa sorprendere | Prezioso rovina tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Perucchini 6: bell’intervento sul destro di Kargbo nel primo tempo, incolpevole sui gol, bell’intervento nel finale su Ogunseye.5: ha la responsabilità sul primo gol del Cesena di concedere lo spazio a Kargbo di controllare e calciare in porta. Cella 6: non concede spazi a Shpendi, non si perde neanche nella ripresa, sempre preciso e solido. Mondonico 6: il solito gigante in difesa, peccato quel giallo per fallo (ben speso) su Shpendi che lo costringerà a saltare la prossima contro la Juventus. Clemente 6: ha un cliente estremamente scomodo come Donnarumma, ma nel primo tempo riesce a contenerlo. Soffre e lotta nella ripresa, ma non basta. Saco 6: nel primo tempo sfiora il gol del vantaggio con un bel colpo di testa, per il resto tanta energia ma anche poca precisione a centrocampo, dove fa valere il fisico.4: tutti i palloni ...