Paventi | «Lautaro Martinez differenza! In Europa solo due meglio»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024)ha commentato il momento super di, che ieri a Firenze ha trovato il suo diciannovesimo sigillo in altrettante partite. L’Inter va. DIFFERENZA ? Andreasu Sky Sport 24 commenta il grande momento del Toro e dell’Inter: «miglior marcatore con una media importantissima e tra i migliori marcatori a livello internazionale. Dietroa Kane e Mbappé. Sta facendo la differenza e quei gol lì sono di fondamentale importanza, ieri decisivo. Tre punti pesantissimi per l’Inter a Firenze prima di una partita che potrà dire molto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...