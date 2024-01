Pavarese | “Vi dico il reale problema del Napoli Non è Mazzarri”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’ex ds Gigistronca le possibilità deldidi ripetere il gioco spettacolare di Spalletti: “Persa brillantezza atletica”. Nel suo intervento al programma radio “1 Football Club”, l’ex direttore sportivo delGiginon le manda a dire e stronca le possibilità per gli azzurri didi ripetere il gioco spettacolare della passata stagione di Spalletti: “Rivedere ildella passata stagione è impensabile. Abbiamo pagato il cambio di allenatore e, soprattutto, dello staff tecnico. Non dimentichiamo che quella brillantezza fisica è stata persa. Il lavoro di Garcia, forse, era proiettato al futuro“. E ancora: “Quelche pressava, e non consentiva agli avversari di impostare la propria azione, non ...