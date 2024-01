Pavard giustifica i presupposti estivi | in Fiorentina-Inter è il baluardo nerazzurro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Benjaminè tra i migliori in campo anche di(0-1). Il difensore francese bissa l’ottima prova in finale di Supercoppa Italiana, risultando decisivo anche contro i viola. CLASSE SUPERIORE – In questo 2024 Benjaminsta dando l’impressione di fare sul serio. Dopo il rodaggio di inizio stagione, che si conclude col brutto infortunio di Bergamo a inizio novembre, adesso il francese sta mostrando tutto il suo valore. E indi ieri ripete l’ottima prestazione di lunedì contro il Napoli in finale di Supercoppa Italiana. Giocando una partita di natura diversa – come tutta la squadra – ma mantenendo inalterato il livello di qualità. HIGHLANDERsi preannunciava una ...