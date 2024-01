Pattinaggio artistico | Zich si piazza al sesto posto a Gangwon 2024 Trionfa Kim

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Termina al settimola gara di Raffaele Francescoalle Olimpiadi Invernali Giovanili di. L’azzurrino,dopo lo short, non ha trovato l’allungo verso la top 3 a causa di un libero leggermente complicato. Nello specifico l’allievo seguito da Edoardo De Bernardis, rientrato dopo un lungo periodo di stop, ha mancato l’appuntamento con il triplo axel, eseguendolo per due volte in modo falloso. Realizzando comunque altri cinque tripli, tra cui spicca la combinazione triplo flip/triplo toeloop, il piemontese ha chiuso i conti a quota 189.84, cedendo il passo ai diretti avversari. A vincere è stato invece il padrone di casa Hyungyeom Kim, abile a sciorinare una prestazione condita da un quadruplo toeloop e sette tripli valutata complessivamente 216.72, appena quaranta centesimi in ...