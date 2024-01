Pat McAfee | “Non sapevo di essere nella Rumble”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La notte di sabato è stata magica, con i due match a tema che si sono rivelati due incontri di alto livello e che hanno consacrato Bayley e Cody Rhodes come sfidanti ai titoli massimi delle rispettive categorie a Wrestlemania 40. Lamaschile ha inoltre visto il ritorno di Andrade in WWE, il rientro di Omos e Sami Zayn, ma anche la partecipazione a sorpresa di Pat, impegnato fino a poco prima al tavolo di commento. Infatti, quando oramai il match si stava avviando alle tornate finali, è risuonata la musica di ingresso dell’ex star del Football americano, che ha prontamente tolto le cuffie di commentatore e si è catapultato sul ring. Sorpresa per tutti, anche per Pat Di certo la sua prestazione non resterà negli annali, durata solo qualche secondo perchéha preferito “autoeliminarsi” piuttosto che ...