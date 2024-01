Pastore pensa al ritiro | 'Sento dolore tutti i giorni | non solo quando gioco al calcio Di testa non ci sono quasi più'

Quindi un altro elemento negativo per il pastore. In appello la corte territoriale si spinge ...Lo ha detto nel processo: pensa di averlo riconosciuto. Non è mentire. Ha visto l’assassino e da qui ...La lunga strada del processo di revisione della condanna inflitta a Beniamino Zuncheddu, pastore di Burcei all’ergastolo da oltre 30 anni quale responsabile (per la giustizia italiana) del triplice ...Chevy, così si chiama il vivacissimo pastore australiano ripreso nel video, ha davvero lottato contro l'impulso di staccare a morsi il naso del pupazzo di neve nel suo giardino. Come ha raccontato la ...