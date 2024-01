Passetto fine pena mai | ancora teppisti | tiro a segno sul bar | vetrata in frantumi

ANCONA Il Passetto bersaglio dei vandali. Stavolta nel vero senso della parola. Abbattute (probabilmente) a sassate le vetrate del solarium sopra il bar dello stabilimento balneare. Uno spettacolo ...E’ accaduto che la Luzzi non ce l’ha fatta più e ha chiesto a Vittorio di fare quel passetto in più per salvare il suo gruppo in un reality in cui la prepotenza, la supponenza, l’invidia e la gelosia, ...