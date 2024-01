Paradiso Montecristo | da isola proibita alle visite In poche ore arrivate già 1 200 prenotazioni

(Di lunedì 29 gennaio 2024)(Livorno), 29 gennaio 2024 – E’ l’misteriosa dell’Arcipelago Toscano. Preceduta dalla fama letteraria del celebre romanzo di Dumas Il conte di, con il tesoro ritrovato da Edmond Dantès proprio sull’, oggi il colosso di granito che si erge nel mare azzurro, conserva tutto il suo fascino e inquietante bellezza incontaminata. Per preservare il suo ecosistema unico,è praticamente un’all’uomo. Ci sono soltanto 23 finestre giornaliere in un anno in cui sono ammesseaccompagnati dguide del Parco Nazionale dell’Arcipelago. E sabato, nel primo giorno di apertura delle, inore sono già1200 ...

