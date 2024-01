Papa Francesco | “Non temo uno scisma sulle coppie gay Nella Chiesa ci sono sempre stati gruppetti”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) «Mi sento un parroco. Di una parrocchia molto grande, planetaria, certo, ma mi piace mantenere lo spirito da parroco. E stare in mezzo alla gente. Dove trovoDio».ha concesso una lunga intervista a La Stampa. Dalle guerre alle benedizioni allegay, riguardo le quali, si dice certo, non teme uno “”. Il primo tema che assilla il Pontefice è la costruzione della pace. «È urgente un cessate il fuoco globale: non ci stiamo accorgendo, o facciamo finta di non vedere, che siamo sull’orlo dell’abisso». Ilintervistato dalla Stampa : “Tutti i giorni videochiamo la parrocchia di Gaza” Sulla guerra tra Israele e Hamasè molto preoccupato, «il conflitto si sta drammaticamente allargando. C’era l’accordo di ...