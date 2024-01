Papa | A Gaza urgente cessate il fuoco

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 9.15 "Non ci stiamo accorgendo, o facciamo finta di non vedere,che siamo sull'orlo dell'abisso. Aunilglobale". Lo dice in un'intervista a La StampaFrancesco. "Adesso il conflitto si sta drammaticamente allargando aggiunge. C'era l'accordo di Oslo, tanto chiaro, con la soluzione dei due Stati.Finchè non si applica quell'intesa, la pace vera resta lontana". Sulle critiche ricevute per aver concesso la benedizione alle coppie gay:"Il Vangelo è di tutti".Su voci di possibili dimissioni "non ci penso"

La morte dei civili nei conflitti non si può definire come “ danni collaterali ”. Il messaggio di Papa Francesco è rivolto a tutti i territori in ... (lanotiziagiornale)

ROMA (ITALPRESS) – “Non posso in questa sede non ribadire la mia preoccupazione per quanto sta avvenendo in Israele e Palestina. Tutti siamo rimasti ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – “Non posso in questa sede non ribadire la mia preoccupazione per quanto sta avvenendo in Israele e Palestina. Tutti siamo rimasti ... (iltempo)

Dopo la decisione dell’Italia e di altri otto paesi di sospendere i finanziamenti all’Unrwa, il segretario generale dell’Onu lancia un appello per salvare l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ...Le guerre a Gaza e in Ucraina, i dissidi interni alla Chiesa, i diritti, l'intelligenza artificiale, la sua salute e l'ipotesi di dimissioni. Sono molti i temi che Papa Francesco affronta in una lunga ...La Chiesa cattolica non è a rischio scisma dopo la sua apertura alla benedizione per le coppie gay. Lo afferma Papa Francesco in una intervista a La Stampa nella quale sottolinea: “Sempre nella Chiesa ...