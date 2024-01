Paolo Bonolis | «Avrei lasciato due anni fa | ma avrei compromesso l' esistenza di molte persone»

Se ieri sono uscite le voci di un interessamento di Mediaset per Amadeus, oggi non ci sono voci ma una vera e propria bozza di contratto Rai per ... (bubinoblog)

Lo show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti lascerà il venerdì sera per andare in onda il mercoledì in prima serata. Le ultime tre puntate di Ciao Darwin, a partire da quella del 14 febbraio, ...3' di lettura 29/01/2024 - "L'eco nazionale sulla controversa conduzione di Paolo Bonolis non è stata una bella presentazione per la capitale italiana della cultura. Ancora di più, considerando che le ...Tornato in onda con la tredicesima stagione di "Avanti un altro", il game show preserale in onda su Canale5, Paolo Bonolis ha dichiarato di essere stanco di proporre la solita televisione e di volersi ...