Pandoro-gate | è deciso! L’inchiesta rimane nelle mani della Procura milanese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sarà ladi Milano a svolgerecon l’ipotesi di truffa aggravata sulle iniziative benefiche con accordi di sponsorizzazioni di Chiara Ferragni. A deciderlo, è stata lagenerale di Cassazione che ha risolto il conflitto di competenza sollevato daltore aggiunto di Milano Eugenio Fusco dopo il rifiuto di trasmettere gli atti al collega di Cuneo, iltore Onelio Dodero, che riteneva anche lui di essere competente per il caso del“Pink Christmas”Balocco, poiché la sede dell’azienda dolciaria è nella provincia piemontese. L’influencer è indagata anche per la sponsorizzazione alle uova di Pasquadolci preziosi e la bambola Trudi. Le due Procure finora hanno lavorato in parallelo sapendo però che ...