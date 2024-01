Panchina d’Oro | la dedica di Spalletti | “grazie Napoli | dai calciatori alla città”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lucianoha trionfato per la seconda volta nella premiazione della. L’ex allenatore delsi è imposto sui rivali Simone Inzaghi e Stefano Pioli. “Ringrazio tutti, innanzitutto i mieidele i miei collaboratori -dice l’attuale ct della nazionale italiana subito dopo la proclamazione a Coverciano-. Il direttore Giuntoli, tutta ladiche ha contribuito in maniera massiccia a vincere questo premio. Poi voglio ringraziare tutti voi dai quali ho imparato tantissime cose. Sono partito dal basso, con mio fratello che mi portava la borsa e la scambiavo coi libri di scuola, e ora sono in paradiso e alleno la Nazionale. Anche in un momento abbastanza difficile per il calcio italiano, ci sono sulle ...