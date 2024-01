Panchina d' Oro a Spalletti Grazie Napoli | ti devo tanto

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L'attuale ct della Nazionale: "E' il miglior premio che potessi ricevere" FIRENZE - Lucianoha vinto lad'oro per la stagione 2022-2023. La proclamazione è avvenuta quest'oggi nel corso di una cerimonia al centro federale di Coverciano. Il ct della Nazionale, la scorsa stagione te

FIRENZE (ITALPRESS) – Luciano Spalletti ha vinto la Panchina d'Oro per la stagione 2022-2023. La proclamazione è avvenuta quest'oggi nel corso di una ... (liberoquotidiano)

Firenze, 29 gen. – (Adnkronos) – Luciano Spalletti vince la panchina d’oro per la stagione 2022-2023. L’ex allenatore del Napoli stravince con 42 ... (calcioweb.eu)

Il CT della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti , vince la Panchina d’Oro , imponendosi su Inzaghi e Pioli in una Vittoria Schiacciante con 42 ... (napolipiu)

FIRENZE (ITALPRESS) – Luciano Spalletti ha vinto la Panchina d'Oro per la stagione 2022-2023. La proclamazione è avvenuta quest'oggi nel corso di una ... (iltempo)

Luciano Spalletti ha trionfato per la seconda volta nella premiazione della Panchina d’Oro . L’ex allenatore del Napoli si è imposto sui rivali ... (calcioweb.eu)

Dopo la vittoria della Panchina d'Oro, Luciano Spalletti ha detto: "Ringrazio tutti, innanzitutto i miei calciatori del Napoli e i miei collaboratori. Il direttore Giuntoli, tutta la città di Napoli ...L’attuale ct dell’Italia premiato per aver guidato il Napoli alla conquista dello scudetto ...Roma, 29 gen. (askanews) - Luciano Spalletti, attuale Ct della Nazionale, ha vinto per la seconda volta la panchina d'oro che celebra i migliori allenatori dei nostri campionati. Come da tradizione, ...