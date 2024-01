Panatta | «Sinner ormai è il più forte del mondo Come lui solo Alcaraz»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Adriano, che era stato l’ultimo tennista ad aver vinto uno Slam prima di ieri, ha rilasciato un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”, dove parla del successo di Jannikagli Australian Open. Contento di non essere più l’ultimo italiano a vincere uno Slam? «Per me non sono importanti queste cose, davvero. La vittoria di Parigi risale a quasi cinquant’anni fa, figuratevi se posso tenerci…Non sono quel tipo lì, io non ho neanche una coppa a casa! Quindi sono sinceramente contento, anche perché Jannik è davvero un fuoriclasse. Raramente nella mia intera carriera ho visto giocare benelui in alcune zone del campo. Poi è un ragazzo straordinario, per bene,educato. E la dedica che ha fatto durante la premiazione ai suoi genitori è per me una vittoria paragonabile a quella sul campo, ha lanciato un messaggio ai nostri ...