Pallamano | Brixen continua a vincere in Serie A Gold Colpacci dello Sparer Eppan e del Trieste

(Di lunedì 29 gennaio 2024)a tutti i livelli, mentre la Francia si è laureata campionessa d’Europa nel torneo maschile disputato in Germania, laha mandato in archivio parte del programma della sua 15esima giornata di stagione regolare. Da registrare ci sono i successi del, 20-26 in casa del Pressano,sul Conversano, in un 33-32 tiratissimo, e del, per 21-20 sugli Alperia Black Devils. Oltre a queste gare, vanno in colonna anche le affermazioni del Cassano Magnago, per 35-18 sul Secchia Rubiera, e del Fasano, per 33-24 sul Carpi. Il campionato tornerà in scena il prossimo 7 febbraio con i primi recuperi (Cingoli – Fasano e il derby Merano – Bolzano). Ora l’orizzonte si sposta sulle Finals di Coppa Italia. Dal 1° al 4 ...