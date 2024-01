Palazzone via Marconi Ancora occupazioni dopo lo sgombero

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Pensavamo che finalmente il problema degli stabili occupati di viaavesse trovato una soluzione. Evidentemente siamo stati troppo ottimisti e fiduciosi". Il comitato Rondò-Torretta chiede un nuovo intervento per ildel degrado, che nei giorni scorsi è stato sgomberato dalla polizia locale. "Già nel tardo pomeriggio della stessa giornata alcuni degli abusivi sono rientrati, accendendo luci e utilizzando la rete elettrica presumibilmente in maniera illegittima. È ragionevole aspettarsi che, a seguito di uno, si adottino tutte le misure per impedire il successivo rientro: murare porte e finestre con opere di muratura o con lastre di metallo saldate agli infissi". Nulla di tutto questo è stato fatto dalla proprietà, che ha solo apposto delle transenne. "Non è accettabile che l’Amministrazione chieda ai ...

Il comitato Rondò-Torretta chiede un nuovo intervento per il palazzone di via Marconi a Sesto San Giovanni, dopo che alcuni occupanti sono rientrati nonostante lo sgombero. Chiedono che l'Amministrazi ...Si era recato a Pescara con l’auto per una supplenza per poi tornare a Sulmona con il treno lasciando la sua Lancia Ypsilon nel parcheggio della stazione ferroviaria di Pescara. Ma il giorno seguente ...Mentre si aspetta la demolizione d civici 248-252 di via Marconi e la nascita di un nuovo complesso residenziale, ieri mattina è stato effettuato l’ennesimo sgombero. Un blitz nella mattina per libera ...