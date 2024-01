Pagelle Salernitana-Roma 1-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ledi1-2 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventiduesima giornata di. All’Arechi malissimo i giallorossi nel primo tempo, concedono tantissimo negli spazi ai granata che però non ne approfittano. Nella ripresa cambia tutto: Dybala trasforma il rigore concesso per l’ingenuità di Maggiore, Pellegrini raddoppia, poi però ecco il gol di Kastanos che accende il finale, in cui però il punteggio non muta. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Ochoa 6; Pierozzi 5.5 (34’st Zanoli sv), Gyomber 5.5 (28’st Lovato 5.5), Daniliuc 6; Sambia 6 (16’st Martegani 6), Maggiore 5.5, Basic 6 (17’st Kastanos 7), Bradaric 6; ...