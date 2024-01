Pagelle – Lo 0-0 è l’habitat di Mazzarri | in campo c’era il fantasma di Raspadori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ledi Lazio-Napoli 0-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. GOLLINI. Uscendo stasera dall’Olimpico, Ilaria, ho avuto un folgorante e nostalgico déjà vu, tipo un’apparizione mariana. Sono tornato al 21 febbraio del 2010. Io e Max Gallo eravamo in auto, di ritorno a Roma da Siena e Max interrogò se stesso e me: “Perché non facciamo un sito nostro e lo chiamiamo il Napolista?”. Era la giornata numero 26 del campionato e il Napoli pareggiò zero a zero a Siena. Il terzo zero a zero in quattro partite, galleggiando a metà classifica a una distanza siderale dall’Inter capolista. In pancaWalter, subentrato a Roberto Donadoni dopo sette giornate. Il Napolista nacque sulla scia di un pareggio senza reti e dopo quattordici anni siamo di nuovo lì:allenatore, stavolta subentrato a Rudi ...