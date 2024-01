Pagamento supplenze brevi | un sistema complicato e obsoleto Le segreterie scolastiche sommerse di pratiche Parla un DSGA | “Meccanismo avvilente | occorre cambiare”

Giorno 11 gennaio è prevista l' emissione speciale per il Pagamento dei supplenti brevi e saltuari, con i soldi nel conto previsti per il 18/19 ... (orizzontescuola)

Barbagallo (PD) si è inserito nella 'querelle' sui ritardi nei pagamenti degli stipendi dei supplenti brevi.“Sono moltissimi i docenti e il personale ATA in supplenza che non percepiscono lo stipendio da diversi mesi. I pagamenti sono tardivi e a macchia di leopardo. Il problema non è nuovo agli addetti ai ...Non sembra risolto il problema dei mancati pagamenti degli stipendi ai supplenti che hanno stipulato da settembre contratti di breve durata: evidentemente, la promessa dell’amministrazione scolastica ...