Pac | come funziona la politica agricola comune nel mirino delle proteste degli agricoltori

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La Pac, che impiega il 39% del bilancio europeo, era pensata per sostenere gli, ma oggi, a causanorme per la tutela ambientale potrebbe finire per danneggiarli

La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi , ci esorta a ottenere quello che in fondo ogni cuore cerca. Ma è possibile avere la pace ... (lalucedimaria)

Roma, 29 gen. (askanews) – “L’Unione Europea e il Governo italiano devono continuare a essere i nostri interlocutori privilegiati per affrontare le questioni agricole da cui dipende la sopravvivenza d ...Le Strategie UE Farm to Fork e Biodiversità 2030, che prevedono la crescita dell’agricoltura biologica, sono indicate come una parziale soluzione. L’Italia, con il suo Piano Strategico della PAC ...“Lo diciamo da tempo – continua il presidente dell’organizzazione- l’agricoltura è stata tradita da una Pac diventata una Politica “Ambientale” Comune. L’UE purtroppo vede questo settore solo come ...