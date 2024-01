Ostigard | la prestazione contro la Lazio ha convinto il Napoli a tenerlo Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 gennaio 2024)si è reso protagonista di una buonaieri sera, nella partitala. Il difensore avrebbeilancora in squadra, sebbene in questi giorni si parlasse di un interesse del Torino.resta aLo scrive il giornalista Gianluca Di: “#verso la permanenza al @ssc: dopo l’ottimadi ieri il club avrebbe deciso di non cederlo. @SkySport #calciomercato”. #verso la permanenza al @ssc: dopo l’ottimadi ieri il club avrebbe deciso di non cederlo. @SkySport #calciomercato — Gianluca Di ...