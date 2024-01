Ostia | X edizione di “500 parole” | un compleanno importante

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – Una sede di prestigio, la Casa del Mare Centro visite dell’Area Marina protetta delle secche di Tor Paterno, per la decimadel concorso Letterario Nazionale 500didi Spazi all’Arte APS sabato ventisette gennaio, in uno straordinario pomeriggio di sole che ha regalato ai partecipanti, provenienti da tutta Italia, una cornice davvero sorprendente. Solo posti in piedi nella bellissima location della Casa del Mare al borghetto dei pescatori diL’Ente RomaNatura non solo ha ospitato la premiazione di questa decima, ma ne ha concesso il patrocinio assieme al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e lo speciale padrone di casa il Commissario Straordinario Marco Visconti, è intervenuto dando inizio alla ...