Ostia Rissa sull’autobus | tre denunciati

(Di lunedì 29 gennaio 2024) CRONACA DI ROMA – (Nova) –su un autobus di linea adtra tre cittadini stranieri. E’ avvenuto ieri sera in prossimita’ di piazzale Cristoforo Colombo ad. Il mezzo pubblico in servizio sulla linea 06-Infernetto, e’ stato fermato dall’autista che ha dovuto chiamare i carabinieri per placare gli animi dei tre che si stavano picchiando. I militari diintervenuti, hanno fermato, indentificato e denunciato i tre pere interruzione di pubblico servizio.

Rissa su un autobus di linea ieri sera a Ostia. È avvenuto all'altezza di piazzale Cristoforo Colombo. Il conducente della linea è stato costretto a fermare la corsa. (ANSA) ...Rissa su un bus che, domenica sera, percorreva il tratto di strada che da Infernetto porta a Ostia. Tre cittadini romeni di 43, 40 e 19 anni si sono scontrati per futili motivi e hanno costretto ...Una discussione sfociata in rissa in un locale di Roma, nel corso della quale un 35enne è riuscito a rubare il telefono ad un ragazzo del gruppo rivale. Ad incastrarlo però un’app per la ...